遠東航空稍早發出公告「因長期營運虧損、資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航營運」，並資遣所有員工，據了解，遠東航空員工人數達1024人，勞動部呼籲，遠東航空應立刻與員工協商，並給付資遣費等應有權益。

依照大量解僱勞工保護法「事業單位大量解僱勞工時，應在60天前，將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員」，勞動部官員表示，企業要大量解僱勞工應依大解法規定，在60天前提出解僱計畫書給地方主管機關，並通知工會或勞資會議，而明天終止契約，明顯違反該法，地方政府可依該法對遠航開罰10萬至50萬不等的罰鍰。

勞動部官員表示，大量解僱的目的是要讓事業單位大量解僱勞工時，讓員工有機會與資方協商、獲得更好的資遣費等勞動條件。勞動部會要求遠東航空與勞工好好協商、並給付勞工法定權益。

如積欠勞工退休金、資遣費或工資達一定金額，勞動部可以啟動大量解僱勞工保護法12條，禁止代表人及實際負責人出國；至於如果遠東航空如因破產、負債等因素，無法給付員工應有的工資、資遣費、退休金等，則墊償基金可以先行支付，勞保局取得債權後會再向資方追討。

(中時 )