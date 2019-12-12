遠航經營危機！ 驚傳高雄樺舍商旅年底歇業 15:242019/12/12 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄樺福商旅傳年底歇業，但櫃台稱尚未收到訊息。（圖／遠航提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空今日傳出停飛的消息，結果樺福集團在高雄的樺舍商旅，也遭爆將在今年年底熄燈。樺舍商旅櫃台表示，還沒收到消息。 本報記者打去高雄樺舍商旅櫃台詢問是否可訂明年3月的房間，櫃台表示，房價還沒出來，記者事後再詢問，是否12月31日歇業，櫃台回稱，還沒收到消息。 至於觀光局目前還未對此樺舍商旅歇業一事做回應。 遠航跳票董座張綱維消失 副總道歉 (中時 ) #商旅 #消息 #櫃台 #沒收 #歇業 #遠航 #樺福商旅 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠航公告明起停飛 華信、立榮接手航線 12:202019/12/12 生活 遠航暫停售票傳將停業 民航局將召開記者會說明 13:502019/12/12 生活 遠航跳票董座張綱維消失 副總道歉 13:552019/12/12 生活 董座張綱維落跑 遠航恐重演停飛噩夢 14:012019/12/12 財經 遠航飛機問題多 民航局逼高齡機退場 14:192019/12/12 生活 遠航命運多舛！24年老飛機載客頻出包遭重罰 14:262019/12/12 生活 遠航公告：明日停止飛航營運 14:452019/12/12 財經 遠航若停飛 廈門等6條兩岸航線受影響 14:542019/12/12 生活 遠東航空宣布明日結束一切飛航營運 公告視同資遣 15:012019/12/12 生活 遠航驚爆停業 網友呼叫K董：星宇快買下來 15:212019/12/12 財經 生活熱門新聞 好市多哈根達斯秒殺！她拆封後傻眼 - 生活 遠航公告明起停飛 華信、立榮接手航線 - 生活 沒人吃得完！好市多最恐怖食物 網友：沒有覺悟不要買 - 生活 遠航跳票董座張綱維消失 副總道歉 - 生活 張綱維因這事擱置 韋汝旅遊節目沒了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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