遠東航空今日傳出停飛的消息，結果樺福集團在高雄的樺舍商旅，也遭爆將在今年年底熄燈。樺舍商旅櫃台表示，還沒收到消息。

本報記者打去高雄樺舍商旅櫃台詢問是否可訂明年3月的房間，櫃台表示，房價還沒出來，記者事後再詢問，是否12月31日歇業，櫃台回稱，還沒收到消息。

至於觀光局目前還未對此樺舍商旅歇業一事做回應。

(中時 )