51歲男星吳秀波過去演出《北京遇上西雅圖》、《軍師聯盟》走紅，去年他愛家、專情形象崩壞，被25歲小三陳昱霖爆料有7年地下情，隨後陳昱霖父母更指控吳秀波設局，害陳昱霖一回北京就因勒索罪被捕，但吳秀波律師否認。沉寂一年的吳秀波，最近現身錄影片為學生們打氣，部分網友仍不領情，虧他：「再騙幾個小姑娘坐牢是嗎？」

吳秀波錄影片替學子打氣。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

吳秀波去年被小三陳昱霖爆料當了他20多年的情婦，今年初陳昱霖的父母發公開信，透露去年11月，吳秀波以談分手費為由，要求她返國，未料陳昱霖剛到機場就以勒索罪名被警方逮捕，質疑被設局，而吳秀波因此工作全無，消失在鏡頭前一年多，還傳出因此發福。

網友回應吳秀波影片。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，最近吳秀波錄製一段影片為藝考考生加油打氣，說：「我是吳秀波，祝學子們藝考一切順利，長路漫漫未來可期，祝你們金榜題名，加油」，狀態跟先前差不多，疑為復出試水溫，網友則回：「談戀愛嗎把你送進牢裡那種」、「期待他的新作品」、「看起來老好多」、「相信可以用法律來證清白，而不是營銷號帶起的輿論」。

(中時電子報)