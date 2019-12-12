市長盧秀燕強調，教科書一定要根據歷史且正確；教科書內所提到的網站，也一定要把關。（陳世宗攝）

台中市議員楊正中12日於總質詢時，針對108年新課綱倉促上路，不僅造成學生茫然、家長痛苦，連教科書的內容更是有所偏頗；教育局應主動出擊，替市民把關。教育局長楊振昇說，教科書應該回歸事實本身，教科書目前由學校評選，教育局將要求校長及學校加強把關，也會向中央反映此事。

楊正中說，108年新課綱倉促上路，家長怨聲載道學生成白老鼠。他翻閱一些現在的課本，連單純傳道、授業、解惑的教科書，也淪為政治鬥爭的產物；108年由某出版社出版的國小五年級社會課本，台灣民選總統只剩陳水扁及蔡英文，李登輝及馬英九都不見了，顯與事實不符！教科書成為民進黨的教科書！

楊正中表示，高中新課綱將會實施彈性學習課程，撇除私立學校不談，公立學校有無落實讓學生自主選修課程？實務上，由學校統一規劃用班群選同一門課，又有多少學校？教育局是否有掌握？而臺中市公立高中彈性學習課程，落實執行學校又有哪些？

楊正中則認為，新課綱除要培養學生素養外，老師「共備」也是新課綱的重要關鍵。未來大學學測勢必由考試領導教學，以「素養」命題，但是學生、家長、老師以及教育局真的準備好了嗎？

楊正中要求，目前教育局除召開研討會、建立社群外，應建立更有效率及創新的措施，例如桃園市教育局有建立「共備平台」，供老師使用做好備課準備，讓課程設計更活潑，更有深度、廣度。並且應建立「素養命題」題庫，幫助學生了解未來命題趨勢。

市長盧秀燕強調，教科書一定要根據歷史且正確，譬如說，1996年人民直選總統，教科書則應該把李登輝總統也列入，其他民選總統也都應該列入才公平正確，並符合事實，此外，教科書內所提到的網站，也一定要把關。

(中時 )