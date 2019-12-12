日月光投控傍晚5點宣布子公司併購案 15:202019/12/12 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，日月光投控（3711）將於今（12）日17時00分，於證交所3樓記者室，由財務長董宏思長說明子公司董事會通過併購案。 日月光今日股價提前報喜，股價收在84.6元，大漲5.22％，總市值來到3,659.3億元，股價與市值雙創合併矽品之後，重組改為日月光投控之後的新高。 (工商 ) #日月光 #股價 #子公司 #證交所 #併購案 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐金融股漲勢 拚6年最高 04:102019/12/09 全球財經 證交所賀歲迎新春 金鼠吉祥紅包袋限量發送 12:392019/12/09 財經 統一證兩檔ETN標的指數資格 證交所審議通過 17:202019/12/09 財經 《證交所》中和、如興明起暫停交易 17:392019/12/09 財經 證交所 金鼠紅包袋限量送 04:102019/12/10 證券．權證 統一證兩檔ETN標的指數資格 過關 04:102019/12/10 證券．權證 證交所Corda區塊鏈交易 德交所完成首筆交易 19:222019/12/10 財經 《證交所》安集可轉債競拍，承銷價101.59元 15:402019/12/11 財經 《證交所》明達醫上櫃申購價58.8元 17:222019/12/11 財經 《證交所》每股42.6元，東捷資訊16日起公開申購 14:322019/12/12 財經 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 財經 - 工商 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 遠航董座落跑！遭爆捲走31億？ - 財經 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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