證交所表示，日月光投控（3711）將於今（12）日17時00分，於證交所3樓記者室，由財務長董宏思長說明子公司董事會通過併購案。

日月光今日股價提前報喜，股價收在84.6元，大漲5.22％，總市值來到3,659.3億元，股價與市值雙創合併矽品之後，重組改為日月光投控之後的新高。

(工商 )