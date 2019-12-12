「雙11」購物節才剛過，通路「雙12」優惠戰又開打！量販龍頭家樂福宣布，今年整合線上購物及線下實體通路全動員，推出線上購物單筆消費滿1,212元直接折抵12％，量販及便利購超市單筆滿2,000元及1,000元，就送12％現金折價券，還有「揪團來砍價」趣味活動，要挑戰全通路最殺「雙12」優惠！

家樂福指出，線上購物優惠已搶先開跑，12/12前推出3萬多件商品聯合促銷，單筆消費滿1,212元直接12％現折抵，還有繼雙「11瘋狂砍價日」受消費者歡迎後，即日起至12/15家樂福升級再推出「揪團來砍價」，強調不用守在線上搶買最低砍價的限量商品，只要有參與砍價就會獲得折扣碼，隔天中午就可上線輸入折扣碼，購買最低砍價商品，最低可砍到市價5折起！

家樂福說，這次連續6天的「團砍」活動，每天從早上10點開始到晚上10點，每人一天限「砍」一樣商品，一次「砍」一元，限12小時內，消費者除了自己砍，還可透過facebook或LINE邀請好友揪團砍價搶優惠。

家樂福透露，這次參與「揪團來砍價」的熱門商品，包括：王品台塑牛排餐帣、Novita諾維達BD-NTW微電腦馬桶座、三星WD17N7510KW/TW變頻洗脫烘機、大同TMO-F25MA平板式微波爐、KIZOKU雙人沙發、3M極淨型空氣清淨機FA-T20AB、Apple AirPods充電盒MV7N2TA/A無線耳機、Oster頂級義式膠囊兩用咖啡機等，還有神秘大家電優惠。

此外，家樂福旗下量販、便利購也同步祭出「雙12」優惠，只限12/12當天於賣場內，凡於量販店單筆消費滿2,000元以上、便利購超市單筆消費滿1,000元以上，即可獲得消費金額換算12％的現金折扣券。

家樂福並指出，目前實體分店還有日本製造的Gimpo三島與富士琺瑯Honey Ware日本琺瑯餐廚第一品牌聯名款moz最後換購倒數，12/12前特別開放不限會員，也不用會員點數，兩款組合餐具下殺優惠，趁農曆新年前搶購新餐具。

(工商 )