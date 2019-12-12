對於金管會主委顧立雄擬復賣TRF商品，TRF受害聯盟成員為此向台北地院控告。對此TRF受害聯盟總召賴昇濱表示，這種商品已造成很多投資人受害，甚至傾家蕩產，美國、中國大陸都已不能銷售，不瞭解台灣為何又開放復賣，因此聯盟對此已控告主管機關金管會，並直接控告金管會主委顧立雄。

根據最新進度，TRF受害聯盟去年9月向台北法院提起自訴，控告現任金管會主委顧立雄擬復賣商品涉及「瀆職」，案件由台北地方法院受理，108年12月10日召開調查庭。賴昇濱指出，目前TRF受害聯盟成員有許多公司因投資洐生性金融商品人民幣TRF，造成重大虧損，金管會不該繼續開放復賣TRF金融商品。

對此他強調，TRF(Target Redemption Forward)目標可贖回遠期契約，是一衍生性金融商品，國際貨幣基金IMF資料即指出TRF虧損可以無限大，根本沒有避險與投資的價值，造成很多投資人受害，甚至傾家蕩產，這種產品美國、中國大陸都已不能銷售，但台灣竟然在此時又開放復賣，因此才走司法途徑提訴。

賴昇濱坦言，聯盟成員在長時間與銀行協調交涉，有的成員禁不起精神與體力的耗損，已與銷售銀行和解，畢竟「小蝦米難鬥大鯨魚」，目前達成案件雖然已約100餘件，但事實上，尚有100多件仍在透過各種管道與方式反應，希望早日獲得公道，這也凸顯金融消費確實需要政府協助與保護。

包括TRF受害聯盟也自行出資拍攝銀行理財陷阱短片四集，於YOUTUBE頻道播放，點閱次數已達11萬次，現正準備拍攝續集中，這些短片均為讓更多民眾了解TRF真象，並揭發與銀行投資交易過程中的諸多弊端，控訴被騙與銀行違法的證據。

(工商 )