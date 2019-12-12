花蓮青年團體聯合舉辦今聯合舉辦「拒絕過時選舉，青年改變花蓮」記者會，並提出3項聲明。（游念育攝）

2020總統大選剩下不到1個月，花蓮青年團體「花生洄家」與「洄萊．啟程」共同呼籲北漂旅外學子返鄉投票，曾在過去選舉包車送遊子回花蓮投票的「花生洄家」，這次也再度包下150張票，把遊子送回花蓮投票，盼青年能用選票守護花蓮，讓公共政策不再是候選人的政見口號。

花蓮青年團體「花生洄家」與「洄萊．啟程」是由在外地工作或讀書的花蓮青年組成，今聯合舉辦「拒絕過時選舉，青年改變花蓮」記者會，並提出3項聲明，「拒絕選舉口號，回歸政策討論」、「支持進步價值，花蓮改變成真」、「2020洄家投票，青年參與政治」，盼能有越來越多青年與學生能重視選舉返鄉投票。

洄萊啟程成員代表簡子涵說，許多政見沒有選舉就被遺忘，公共政策不是只用在建哪條道路，應該要對花蓮人民有幫助的建議，無論是在何處希望青年朋友更關心花蓮的議題。

在北部就讀研究所的花蓮青年石姓同學指出，花蓮地方派系把持支援，很難去改變現況，成為政治人物分贓的大餅，但花蓮其實是值得被青年善待守護，並呼籲在外讀書的花蓮青年在1月11日能回花蓮投票。

另外，同時身為花生洄家成員和洄萊啟程創辦人黃綺瑀說，這次「花生洄家」再次包了150張火車票，替北漂的花蓮遊子代訂車票，鼓勵青年能踴躍返鄉投票，車票已全數售完。

(中時 )