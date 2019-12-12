全球前5大不鏽鋼廠台灣允強實業斥資8000萬美元，2020年起在土耳其建廠。廠區所在的產業園區強調，此一當地首宗台灣投資案珍貴且意義重大。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）網站11日報導，迪洛瓦瑟機械專業成熟化產業園區（Dilovas?Machinery Specialized Organized Industrial Zone）區域經理亞拉馬諾魯（Ya?ar Yalamano?lu）表示，允強實業（YC Inox）透過土耳其總統投資辦公室聯繫園區，表示將在當地生產不鏽鋼管。

這個產業園區位在土耳其西北部柯加里省（Kocaeli）迪洛瓦瑟縣（Dilovas?）。報導刊登美侖美奐的嶄新廠房外觀照片指出，此一台灣鋼鐵製造業者的新廠位於北馬爾馬拉海（Marmara）工業發達的迪洛瓦瑟縣，第一階段將僱用300人。

亞拉馬諾魯指出，迪洛瓦瑟已吸引來自德國、俄羅斯、瑞典和印度等大廠投資，允強的設廠計畫極其重要，因為這是當地首宗來自台灣的投資案。

迪洛瓦瑟機械專業成熟化產業園區董事長席拉塔洛魯（Sedat Silahtaro?lu）表示，台灣業者在當地設廠對於進入歐洲巿場而言非常重要，全球製造業大廠已在當地投資，「他們在本地投入認證合格的生產，進入歐洲巿場」。

報導指出，允強將於2020年開始在迪洛瓦瑟機械專業成熟化產業園區5萬5000平方公尺廠區展開此一投資案，預計於18個月內開始試車，產品將會出口並且供應當地巿場。允強也計劃在土耳其設置服務中心，已將此一計畫納入廠區設計。

允強對中央社記者說，公司2020年4月、5月開始在土耳其建廠，預計2021年第3季建廠完成開始試車，最快2021年第4季貢獻營收，第一期產能鋼管及鋼板月產能為4000噸。

柯加里工業協會（Kocaeli Chamber of Industry）會長澤緹諾魯（Ayhan Zeytino?lu）指出，允強對土耳其的投資案是非常珍貴案例。他說：「外國投資處在最高水平，使得我國經濟大躍進。外國投資近來已在增長，台灣投入新建投資（greenfield investment）非常重要，顯示他們對我國經濟深具信心。」

(中央社)