雲林花生風暴再起，日前雲林精緻農業合作社將所收購的花生存放在廢棄的紙廠倉庫內，由於該址過去曾堆放多年廢棄物，前年更發生過大火，引起外界對於花生食安的擔憂，農委會主委陳吉仲今天下午出席記者會時避答相關問題，低調回應相關規範已向食藥署確認沒有問題，會在這2天盡速將花生移到冷鏈倉儲。

長期關注農業與食品安全的臉書粉專「韋恩的食農生活」昨天發文指出，依照該合作社堆放花生的方法，根本不合乎食品良好衛生規範準則（GHP），若沒控制好溫濕度管理，可能產生黃麴毒素，或受到其他蟲害鼠害侵襲。

陳吉仲今天出席活動時，遭媒體追問花生的存放問題，他指出用「黃麴毒素吃了會死人來引申花生事件」，就是一個典型的假消息，並強調該處已由農糧署中區分署向食藥署中區分署確認不會有食安問題，會在這2天找到更適合的冷鏈倉庫做儲存。

至於今年花生價差波動大，公平會是否會介入關切？陳吉仲指出相關傳聞也是典型假消息，農委會已送請相關檢調單位做調查，同時行政院近期也要求法務部針對大選期間的假消息進行偵辦。

(中時 )