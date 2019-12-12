「新竹講‧城市美感」8堂課12日在新竹市長林智堅（左四）領銜首講下正式登場。（陳育賢攝）

「新竹講‧城市美感」8堂課12日在新竹市長林智堅領銜首講下正式登場。（陳育賢攝）

「新竹講‧城市美感」8堂課12日在新竹市長林智堅領銜首講下正式登場，市府表示，此次新竹講共結合了8場論壇與展覽，邀請長期致力推動城市美學的專家學者分享美學經驗，為期10天的策展期間，天天都有令人驚豔的美學論壇與展覽。

林智堅今天率先開講，他以「用美感治理城市」為題，分享「減法設計、尊重專業、以人為本」的城市建設核心理念，也帶來關於幸福廣場、關埔國小、漁人碼頭改造的3本新書與大家分享。

他說，上任近5年推動城市改造，建立起「重大工程會報」機制，新竹市從道路、公園、下水道等基礎設施，與新竹漁人碼頭等大型公共建設，都力求兼顧實際需求和融入美感元素，希望能留下代代相傳的「新竹經驗」。

行政處長白舒樺表示，「新竹講‧城市美感的8堂課」的論壇有包括林智堅親自主講「用美感治理城市」與「圓一個動物園夢」兩場論壇，其他還有「勾勒《新竹‧城市美術館》」、「幸福古城的新舊融合」、「綻放微笑的水岸」和「Dear,給孩子的禮物」、「動物園教會我的事」與「動物園OPEN鬧」等講座。

展覽部分則是以即將重新開園的動物園為主題，開啟新竹城市美感的旅程，展出內容包括動物飼養員的日常用具、市府設計品、關埔國小與美術館、國際展演中心、新竹市立圖書館及大車站模型等。

此外，參加論壇的民眾除了前60位預約者有伴手禮之外，每天上午場與下午場的前30位民眾，都可獲得動物園限量製作的小泡芙或米粉。

另於風livehouse打卡區拍照和打卡的前30位民眾，可獲得河馬造型便利貼；看展民眾只要將在打卡區拍的照片或與新竹講造型字合拍的照片，上傳至新竹市政府臉書官方帳號「新竹市 新鮮事」活動頁面，標記3位朋友和「#新竹講」，就可參加限量版動物園造型悠遊卡抽獎，限量50張，得獎名單將在活動結束後於新竹市政府臉書官方帳號「新竹市，新鮮事」公布。而持有市民卡的新竹市民，憑卡看展也有泡芙和米粉贈禮，限量100分，送完為止。

(中時 )