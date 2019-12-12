豐原高中校長羅瑞宏（左）致贈「豐中」紀念書包。（王文吉攝）

大津高校教頭高木泰典（左）致贈熊本縣吉祥物「熊本熊」。（王文吉攝）

豐原高中管樂社演奏台灣民謠迎賓。（王文吉攝）

大津高校高一296位師生來台交流，開拓學生國際視野。（王文吉攝）

大津高校高一296位師生來台交流，開拓學生國際視野。（王文吉攝）

日本九州熊本縣大津高校來台交流，12日前往台中市豐原高中入班體驗台灣的高中課程，除一般學科外，另有國畫、版畫等美術課程，並安排校隊切磋球技及武術社以武會友。日本高校生午餐幾乎自行帶便當，難得和台灣同學一起吃台灣口味的便當，直呼「喔伊係伊」！

大津高校由教頭高木泰典帶領高一師生共296人，參訪豐原高中，台、日學生代表大秀國際語言，分別以英、日語簡介學校概況，豐原高中安排管樂社、熱舞社、武術社表演，博得熱烈掌聲。雙方並互贈熊本縣吉祥物「熊本熊」及「豐中」紀念書包，足證兩校深厚情誼。

豐原高中安排21個班級與社團，邀請大津高校生入班上課，除學習國文、英文、數學、生物、美術等一般學科，另有籃球隊、排球隊、棒球切磋球技，以及茶文化交流等，課堂中充滿歡樂氣氛，學習的過程讓彼此獲益良多。

「讀萬卷書不如行萬里路。」豐原高中校長羅瑞宏引述古諺，期勉學生透過跨國交流，吸取他國文化優點，以豐富自我內涵。高木泰典表示，此行除到友校進行課程交流，也將參訪八田與一設計的烏山頭水庫，讓學生了解前人在台貢獻，也會帶學生看看台灣的夜市文化。

(中時 )