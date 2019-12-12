宏利投信今舉行2020投資展望記者會，宏利投信總經理馬瑜明在開場時表示，今年的資本的市場實在是太有趣了，股市重要指數的漲幅達2~3成，雖然其中歷經了殖利率倒掛，中美貿易戰；而債券市場也是2位數的報酬率。獲利的關鍵是在於你是否有把資金投資下去，不管怎麼波動都是有獲利的機會。明年的市場波動難免，預期H1的波動度會大於H2。宏利在明年發行的基金產品，將聚焦在退休金市場和固定收益，今年宏利的資產規模成長近1成，明年也希望維持相當的動能。

宏利投資管理資本市場資深總體經濟策略師Sue Trinh指出，回顧2019年，總體經濟環境受四個關鍵主題所主導，並且這些主題的主導力將延續至2020年；包括低通膨、全球收益率將長期走低、中國刺激政策為亞洲與全球經濟成長帶來的動能不再，以及世界上兩個最大的經濟體-美國和中國之間的貿易戰。

Sue認為，中美間的貿易戰將延續至2020年，從長遠角度來看，美國和中國的長期路線終將走向分歧。因此，儘管當前的貿易緊張略趨緩和，但應不會長久持續。亦即，階段性的中美貿易談判破裂仍然是來年的主要風險，特別是隨著談判的重點擴大到包括知識產權保護等更複雜的議題，可能會使本已艱難的談判變得更加微妙。

Sue指出，與全球央行全面寬鬆狀況一致，亞洲許多央行已將利率降至接近歷史低位，在貨幣政策空間有限下，不得不將刺激經濟的指望轉向財政政策；例如印度和泰國對企業減稅，印尼進行勞動法改革，中國決定為基礎建設支出提供特定目的債券等。Sue指出，儘管亞洲大部份國家還有實施財政刺激政策的空間，但隨著預算赤字的擴大，赤字融資、流動性和政府預算限制等問題浮現，都為亞洲要在短期內恢復增長的能力造成一定限制。

(時報資訊)