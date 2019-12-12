聯準會宣布維持基準利率不變，此決議符合市場預期，但投資人屏息等待美國是否如期於周日對中國實施新一輪關稅的消息，以及對英脫歐前景至關重要的英國大選結果，周四日經225指數收盤微漲0.14%，為23,424.81點。東證一部指數收跌0.12%，為1712.83點。

聯準會周三會後宣布利率按兵不動，並暗示在美國經濟溫和成長、失業率處於歷史低點之際，利率政策可能到明年年底前都將維持不變。消息人士透露美國總統川普周四將與其貿易幕僚會面，商討周日生效的關稅計畫，而目前釋出的訊息顯示如期實施關稅的機率不低。

日本顯示器（Japan Display）收漲5.8%，消息人士透露，陷入財務困難的日本顯示器與Ichigo資產管理公司正在討論規模高達900億日圓（8.3億美元）的金援計畫。已連續虧損11季的日本顯示器發布聲明，證實與Ichigo正在討論投資計畫，並將在周四的董事會上討論獲得Ichigo金援的基本協議。不過該公司表示，900億日圓這個數字並非出自於公司的公開資訊。

(時報資訊)