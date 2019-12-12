美國團隊廠商提案設計「雙環摩天輪」。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

加拿大團隊設計「鑽石無軸摩天輪」。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市府力促「愛情摩天輪」投資案，未料招商進度嚴重停擺。市府今（12）日大動作召開記者會指出，原本5月底航港局、港務公司同意簽訂協議書，未料7月兩個單位的頂頭上司交通部突然殺出來，要求港務公司補充開發計畫是否符合國有財產法規定，開發流程硬是「倒退嚕」，一切砍掉重練，市府不滿中央政治動作太明顯，擺明「卡韓」。

經發局長伏和中指出，愛情摩天輪8月30日舉辦招商說明會後，吸引包括加、美、法、日、俄、香港等7個國家團隊興趣，並已主動提案，市府評估過後提出4處建議開發基地，其中有3處位於亞洲新灣區內（多功能經貿園區第20工區）。

伏和中透露，美國團隊廠商提案設計「雙環摩天輪」，分別為91公尺、76公尺的兩座摩天輪，有20多個車廂，可容納400人，搭配星級旅館、百貨商場、喜宴場地。

另加拿大團隊設計「鑽石無軸摩天輪」，摩天輪外型為1顆鑽石，131.4米高象徵2顆心相愛一生一世，42個車廂，一旁規劃愛情主題旅館、月老廟、情侶餐廳等。法國團隊則規畫水上水車膠囊摩天輪，直徑長30公尺、19個膠囊透過水力發電，以每半小時1圈低速轉動，不同角度欣賞水岸風光。

雖然高市府一切準備就緒，但仍欠缺臨門一腳。關鍵在於中央交通部態度曖昧不明，高市都發局長林裕益指出，有3處愛情摩天輪潛在基地位於高雄港1至10號、16至18號及21號碼頭，經過高雄港土地開發公司介入協商，高市府、港務公司及航港局三方終於在6月達成共識。

未料，7月15日交通部要求港務公司補充開發計畫是否符合國有財產法規定、開發回收效益，林裕益百思不解，原本港務公司、航港局都已經點頭了，交通部卻突然殺出來阻擋，擺明是在「卡韓」，其實去年7月港務公司早已向高市府申請開發許可，前朝菊市府時代也在去年12月21日發函同意協議書並請港務公司簽訂，令人質疑「逢韓必卡」？

林裕益感慨，難道摩天輪加上「愛情」兩字後，就變成魔咒了嗎？他舉例，前朝2012年也在亞洲新灣區規畫把港區摩天輪納入開發構想，2017年台灣港務公司第三船渠大港橋建設模擬圖中也呈現摩天輪開發想法，但為何如今韓市府想要推動「愛情摩天輪」就不行？「這不是卡韓，什麼才叫卡韓？」

土開公司總經理洪東煒也不滿指控，交通部用很多理由搪塞，根本就是為卡韓而卡韓，更炮轟航港局長郭添貴價值錯亂；他也提到，10月已經透過國民黨立委在立院提案，要求航港局在1個月內完成協議書簽訂，但交通部置之不理，希望能儘速完成該案，讓愛情摩天輪開發案看見曙光。

(中時 )