台中市建商爭相搶搭年終、耶誕熱潮，包括總太、永福、永豐泰、久樘、遠雄建設等品牌建商，紛紛舉辦系列活動，推出眾多限量優惠，盼在年底購屋旺季再創壓軸業績。

總太地產推出「總太共好耶誕市集」，除了辦音樂會市集活動，與「總太明日」社區擴大舉辦大型聯合市集，「耶誕音樂會」邀請爵士音樂節固定班底「Midwest Jazz Orchestra(MJO)」、古典樂青年新秀「奏出福爾摩沙四重奏」以及屢獲全國比賽佳績的「台中市太平國小弦樂隊」擔綱表演。

總太集團旗下永福地產「洲際W」總銷金額高達80億元，產品CP值高，推出後銷售成績亮眼，「洲際W」砸重金舉辦「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」，要讓許多心動的客戶，趁著這波購屋回饋機會下手，詢問度相當高。

此外，國資圖特區矚目新案永豐泰「女王萬歲」，舉辦一系列藝術創作活動，邀請客戶在接待中心體驗乾燥花圈、島嶼苔球、原木盆栽及耶誕音樂盒等手作課程，現場安排行動餐車，提供咖啡、雞蛋糕、棉花糖等餐點，凝聚社區感情，並為案場帶來活絡氣氛。

久樘開發旗下「快樂天鵝」、「向陽」等區域新案雙雙熱銷，接待中心妝點耶氛圍，更加碼推出耶好禮大方送，推出中心參觀、打卡按讚即可獲得精美小禮；久樘「向陽」主打輕豪宅，推出靜巷三制靜隔音宅，全案採用高成本三制靜貼心結構建材，豐富商圈機能與舒適居住空間磁吸自住族。

台中港特區的遠雄之星造鎮案，推出潛銷期間的早鳥賞屋優惠，眾多的雙北地區、台中市區的賞屋團前往參觀，即將完銷的「遠雄之星7」產品規畫滿足小家庭所有需求，受自住族群青睞，近期釋出店面與部分樓層頗受矚目，最新建案「

遠雄之星8」以三優勢「低單」、「低總」、「高CP值」磁吸購屋族群進場。

(中時 )