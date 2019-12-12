蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）表示，蘋果對人類最大的貢獻不是iPhone，而是該品牌在挽救人類生命的設備方面對人類的支持。他指的是產品Apple Watch。
庫克星期二在接受日本日經新聞社採訪時談到了這一個問題。「如果您問我蘋果對人類最大的貢獻，那就是在醫療保健領域。」然後，庫克在Apple Watch上推斷出有助於從用戶手腕獲取心電圖讀數的訊息。庫克說：「每年只有少數人會去做心電圖檢測，佔人口的比例很小。」
庫克強調了Apple Watch內嵌的「心電圖技術」作為救生設備來捍衛他的主張。本月初在才有一位美國老翁因為他的Apple Watch上出現了一條通知，上面寫著「您有心房顫動症狀」，並持續每小時警示。最後到醫院檢查，確診是心房顫動，因而拯救了其性命。
文章來源：庫克：蘋果下一個核心是擴增實境
(中時電子報)
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