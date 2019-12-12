中油今年適逢人力資源處訓練所開班屆滿一萬期，11日獲得「2019國家人才發展獎」獎項，由董事長歐嘉瑞出席受獎，實對其投入人才發展培育體系運作成果之肯定。中油表示，期盼透過獎項對專業訓練品質肯定擴大與各界交流，讓人力資源發展持續接軌國際。

中油表示，「國家人才發展獎」被譽為企業界人才學習與發展的奧斯卡金像獎，由勞動部主辦，是國內人力資源領域官方最高獎項，主要以綜觀整體人力資源發展績效與國際人力資源相關獎項精神接軌為目的，強調「重視全方位人才發展」。

今年共有126家企業報名參賽，總得獎名額11名；審核評分構面標準包含「人才發展體系運作」、「人才發展績效連結」與「人才發展創新性及效益擴散」，評分項目配分重點以人才發展之績效連結性與創新為主。

中油指出，人力資源處訓練所於民國52年成立，以培育公司人力資源，強化員工專業技能。此次能夠獲得獎項肯定，最主要是人訓所具「品質、創新、合作」等核心價值，長期建構一套完整的人才發展與培訓系統，配合升遷制度，落實選、訓、用合一，並與外界協作激盪各種創新方案，導入多元思考，建立人才培訓平台。

(工商 )