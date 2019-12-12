面對萬人上街怒吼與日益升高的政治壓力，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天終於打破沉默，承認籠罩雪梨一個多月的野火煙霧「令人擔憂」。

莫里森過去幾週來一直默不吭聲，今天終於發聲說：「我一生大多都住在雪梨，而野火引發的煙霧，我知道令雪梨人非常擔憂。」

法新社報導，今天有多達2萬人走上雪梨街頭怒吼，許多人戴上面罩，要求莫里森直接回應這場危機。澳洲野火延燒產生大量煙霧，引發的健康問題明顯增加，民眾只能待在室內。

數小時後，保守派的莫里森出面表示，他可以理解大雪梨地區500萬居民的擔憂。雪梨自10月起就斷斷續續壟罩在濃厚的煙霧中，導致民眾狂咳嗽。

他說：「我知道看到家鄉煙霧瀰漫有多麼不尋常。我知道這有多令人煩惱，尤其是對年輕人而言，他們之前沒有見過這種場景。」

他也罕見承認，氣候變遷是造成野火前所未見肆虐的「因素」之一。這場大火燒掉數百萬公頃的土地，700多棟民宅，並導致澳洲第一大城瀰漫著有毒煙霧。

莫里森提到部分地區長久以來的乾旱問題，他說：「叢林地區天乾物燥是最大因素。我們都知道氣候變遷還有許多其他因素交互作用，釀成今天的災情。」

莫里森先前的發言幾乎全聚焦在會與人口稀少的偏鄉野火災區團結抗災，直到今天才改口。

基本調查公司（Essential Research）最近民調顯示，莫里森的不支持率從9月野火開始肆虐時的36%，攀升至今天的43%。

(中央社)