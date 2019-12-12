總統蔡英文2017年7月20日到屏東瑪家鄉視察涼山部隊，反年改團體前往抗議。（中時資料照 潘建志攝）

年金改革 韓國瑜：政府不能失信於民（中天新聞）

蔡英文總統去年曾說「台灣經濟過去20年來最好狀態」，近期也狂打她主政的經濟成就；不過國民黨不分區立委候選人葉毓蘭卻表示，最近常聽朋友喟歎：「當前景氣30年來最差」，究其原因，實與年改有關。而網友更詳列「民進黨禍台」的30條罪狀，年改只是其一而已。

葉毓蘭在臉書發文指出，美其名為世代正義的年改，其實正是扼殺台灣年輕人未來的最大元凶，不僅造成軍公教警消不堪退休後收入驟減，無以維生，所以不敢退、也不能退，以至於公部門上層不退，基層升遷機會喪失，士氣低落，又因老的不退，所以無法進用新血，整個公部門變成無法正常新陳代謝的組織。

而台灣過去幾十年優秀青年來藉由公平公正的考試進入公務體系的優良傳統被摧毀殆盡，公共服務品質衰退；外國高教師資不再願意回台任教，等於是掏空高教；連過去最穩定的消費族群也因為退休金的被砍殺而減少消費，都是拖垮庶民經濟的主要原因。

網友在葉毓蘭發文下留言回應：「什麼叫民進黨禍台的時代？

1，是你爭我奪、爾虞我詐的時代。

2，是民粹盛行、上街抗爭的時代。

3，是不知廉恥、毀道敗德的時代。

4，是公然貪污、裝神弄鬼，貪污犯到處趴趴走的時代。

5，是過河拆橋，沒有飲水思源，不唱國歌、不拿國旗、吃乾抹淨國家資源的時代。

6，是封爐滅香、子孫不肖、人神共憤，數典忘祖的時代。

7，是鼓吹青年反動，為反而反，製造天然獨的時代。

8，是年輕人失魂落魄，沒有國家意識、沒有民族觀念，不知所措的時代。

9，是政府官員跟財團勾結，強奪民產、陷人入罪的時代。

10，是廣設東廠、勾心鬥角、惡人出頭、追殺政敵的時代。

11，是無恥官員自肥，領十八趴罵十八趴，廣設黑機關的時代。

12，是政府挑動各階層人民製造對立，彼此仇視的時代。

13，是讓軍公教沒有尊嚴走上街頭，動輒得咎的時代。

14，是壞人猖獗，殺人免死、吸毒無罪、通姦有理、詐騙盛行的時代。

15，是老師、警察、軍人被污衊，公理正義無法伸張的時代。

16，是舔美媚日、國家自我矮化、喪權辱國的時代。

17，是法官失去良知，沒有因果觀念，為加害者脫罪，沒有法治的時代。

18，是抱綠大腿，姦夫淫婦雞鳴狗盜之輩就可一步登天，沒有公平的時代。

19，是無恥丟臉、蠻橫無理、不理人民公投、戲謔人民的時代。

20，是失去人性、濫用國家機器追殺政敵，讓台大沒有校長的時代。

21，是詐騙集團在國內外爭光，貽笑國際的時代。

22，是反中鎖國、南向沈淪，遠遠落後成為亞洲四小龍之末的時代。

23，是民進黨政客成為假農民，在宜蘭到處有別墅的時代。

24，是選了一個總統，沒有讀稿機就無法致詞、用虛情假意對待人民的時代。

25，是果賤傷農，官員猶振振有詞，禽獸不如的時代。

26，是草包當官，尸位素餐，士大夫無恥，沒有道德的時代。

27，是集體竊國，蠶食鯨吞國家資源，大封黑官的時代。

28，是人民悲哀，當權者吃香喝辣、榮華富貴的年代。

29，是外交無能，進退失據，失去國格的時代。

30，是網軍、媒體失去良心，狼狽為奸、揚惡伐善，監督在野黨，甘於自我作賤的時代。」。

(中時電子報)