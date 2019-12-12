劉櫂豪立委競選總部發言人黃治維則痛斥對手用口水方式來扭曲成果。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

10日農委會在台東舉辦釋迦新南向市場通路會，國民黨台東區域立委參選人張志明以台東縣副縣長身分出席，在開放時間舉手提問，竟遭漠視，對手也是現任立委劉櫂豪更當場說「若要說話等會議散場後，給記者媒體訪問吧！」張志明12日舉行記者會痛斥劉櫂豪喧賓奪主，民進黨政府「鴨霸」假民主。對此劉陣營則回擊，對手用口水的方式，扭曲各單位的努力與成果，深表遺憾。

記者會上張志明競選辦公室特別播放有關11月15日台東縣議會縣政總質詢中，台東縣議會議長吳秀華與台東縣長饒慶鈴都對釋迦的運費補貼提出關心的片段，而劉櫂豪卻到了12月10號才在農委會辦理的新南向市場通路會中提出，張志明表示，劉櫂豪究竟是否善盡立委責任，沒出來替農民發聲，這點劉櫂豪應該出來講清楚。

張志明提到政府新南向政策，指稱大家心裡都皮皮挫！很害怕的！民進黨執政後把好不容易兩岸原本穩定的關係給搞砸了，因為意識形態讓現在關係僵化、對立，民進黨政府為了彌補觀光的缺口，喊出了一個口號叫作「新南向」，新南向不僅把觀光產業搞慘了，現在還出了一個去泰國觀光辦簽證，竟然要出示財力證明。

去年為了選舉，農委會把釋迦銷往日本等國，是不是應該負責任地把去年銷往日本、美國等國家的釋迦數量到底有多少？能夠說出數據才會有真相！張志明最後強調請農委會以及劉櫂豪委員負責任的出來說清楚，不要欺騙善良的台東農民朋友，每次在選舉前都要讓大家作了一場不切實際的夢！

對此，劉櫂豪立委競選總部發言人黃治維表示，記者會當天，台東縣長饒慶鈴親自出席也已代表台東縣政府發言，張志明既然強調以副縣長身份出席，在縣長已代表縣府表達意見後，還為求選舉目的欲炒作議題，用扭曲抹黑的方式，抹滅中央到地方齊心努力協助農民的美意，這豈是職責在輔佐縣長的幕僚應有的作為！

黃治維也說明，劉櫂豪積極為釋迦農民爭取資源及拓銷新興市場，因此行銷補助的範圍，除了拓銷新興市場外，也爭取農委會將既有的中國大陸市場納入補助範圍，劉櫂豪也樂見農委會對這項建議有正面回應，並將於近期研議公告。

黃治維最後誠懇呼籲，張志明來台東的時間不多，應專心縣政，輔佐縣府及縣長，不要一下子候選人、又一下副縣長，變來變去，將副縣長與候選人之間混淆角色，也不要用政治口水來抹滅公務人員的努力，尤其農委會及台東地區農會努力外銷台東釋迦，開拓新通路非常不易，農民都希望中央及地方合作努力把產業做好做大，希望的是認真的政治人物來為台東打拚。

(中時 )