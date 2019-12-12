東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。

東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。（鄭任南攝）
東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。（鄭任南攝）
東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。（鄭任南攝）
東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。（鄭任南攝）
東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。（鄭任南攝）
東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。（鄭任南攝）
遠東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台員工聚集著看一份剛列印出來的資料。（鄭任南攝）
遠東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台員工聚集著看一份剛列印出來的資料。（鄭任南攝）

(中時 )

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