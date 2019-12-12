圖》遠航櫃台 16:502019/12/12 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。 東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。（鄭任南攝） 東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。（鄭任南攝） 東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台仍然正常運作。（鄭任南攝） 遠東航空12日傳出將全面停止營運，後經遠航發言人盧紀融證實，在松山機場遠航櫃台員工聚集著看一份剛列印出來的資料。（鄭任南攝） (中時 ) #櫃台 #遠航 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠航公告明起停飛 華信、立榮接手航線 12:202019/12/12 生活 遠航暫停售票傳將停業 民航局將召開記者會說明 13:502019/12/12 生活 遠航跳票董座張綱維消失 副總道歉 13:552019/12/12 生活 董座張綱維落跑 遠航恐重演停飛噩夢 14:012019/12/12 財經 遠航命運多舛！24年老飛機載客頻出包遭重罰 14:262019/12/12 生活 遠航公告：明日停止飛航營運 14:452019/12/12 財經 遠航經營危機！ 驚傳高雄樺舍商旅年底歇業 15:242019/12/12 生活 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ 15:552019/12/12 財經 遠航停飛 旅客全來退票員工埋頭苦幹 16:472019/12/12 生活 遠航停業櫃台低調不回 旅客爆料：早發現有問題 16:452019/12/12 生活 生活熱門新聞 張綱維因這事擱置 韋汝旅遊節目沒了 - 生活 好市多哈根達斯秒殺！她拆封後傻眼 - 生活 沒人吃得完！好市多最恐怖食物 網友：沒有覺悟不要買 - 生活 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 2020年星座運勢出爐！這2星座有破財危機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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