桃園韓國瑜軍團鐵衛車隊，12日下午抵達苗栗竹南國民黨立委參選人陳超明的競選總部。〔謝明俊攝〕

桃園韓國瑜軍團鐵衛車隊，12日下午抵達苗栗竹南國民黨立委參選人陳超明的競選總部。〔謝明俊攝〕

桃園韓國瑜軍團鐵衛車隊，12日下午抵達苗栗竹南國民黨立委參選人陳超明的競選總部。〔謝明俊攝〕

桃園韓國瑜軍團鐵衛車隊，12日下午抵達苗栗竹南國民黨立委參選人陳超明的競選總部，致贈一只穿雲箭給陳超明代表成功。〔謝明俊攝〕

桃園鐵衛車隊繼續沿台13甲省道朝台中前進，剛好騎經當地大厝里長卓連春支持韓國瑜的看板。〔謝明俊攝〕

由民眾自發性組成的韓家軍團庶民汽機車聯隊桃園鐵衛車隊，12日中午先後抵達苗栗國民黨立委參選人徐志榮、陳超明的競選總部，車隊在徐志榮頭份競總稍事休息，並進午餐，徐志榮因忙於會勘行程不在，由徐志榮的妻子王慧珍出面接待，車隊接著轉往竹南陳超明競總，陳超明親自出面接待，大家在總部前合影留念，並高喊韓國瑜、陳超明當選口號，車隊成員並致贈一支象徵韓國瑜的穿雲箭給陳超明表示成功後，車隊隨即出發往台中方向繼續前進。

桃園鐵衛車隊是在12日上午由桃園縣國民黨立委參選人魯明哲的競選總部出發，進行環島之旅，替韓國瑜造勢，車隊並將以各縣市國民黨立委參選人的競選總部為重點，依序前往拜訪加油造勢。

車隊在12日中午11點多抵達徐志榮頭份市競總，徐志榮本人不在，由徐的妻子王慧珍出面接待，並安排車隊簡單進用午餐後繼續出發，車隊隨後在1點抵達竹南鎮陳超明的競選總部，陳超明親自在總部迎接車隊，並與車隊全部成員在總部前合照，呼喊「韓國瑜、陳超明當選」口號。車隊成員隨後致贈一只穿雲箭給陳超明，代表成功，隨後，車隊繼續朝台中前進。

(中時 )