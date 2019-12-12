年內被美國制裁的華為在大陸市場持續強勢，Counterpoint數據顯示，Q3大陸線上智慧手機市場華為與旗下子牌榮耀強勢霸榜，占總市占近5成，強壓其他4大廠。

集微網報導，Counterpoint近日發布Q3大陸線上智慧手機市場報告，華為、榮耀以26％、20％的市占居前2。隨後為小米、vivo、蘋果、OPPO，市占分別為14％、10％、9％、5％，四強總和仍無法追上華為一家公司。

Counterpoint分析，如小米市占較年初下滑6個百分點，主要是受到其他對手平價手機CP值的競爭夾擊。而vivo市占較Q1上升3個百分點，得益於擴大線上投入資源以及強化高CP值的策略，故能在總體市場萎靡時逆風增長。

Counterpoint指出，雖然線下仍是大陸智慧手機出貨的主通路，但越來越多的消費者願意在下次購機時嘗試線上購買，線上通路日趨重要。

(工商 )