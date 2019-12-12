桃園市長鄭文燦表示，市府將跨局處成立有善香港小組，協助港人投資及移民。（甘嘉雯攝）

桃園市第一選區立委參選人陳根德，要市長鄭文燦對於修難民法表態。（陳根德提供／甘嘉雯桃園傳真）

國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總會主委朱立倫提出，國民黨應該支持「難民法」通過，不希望港民爭取民主的過程變成政治提款機，桃園市議員牛煦庭呼應這個說法，而桃園市長鄭文燦正面回應，他說目前身兼中華港澳之友會理事長，這是跨黨派的單位，這段期間，香港有許多的企業來拜訪，拜訪的重點就是說香港人移居台灣，是否桃園可以來興建小香港社區，包括能夠在教育方面投給給予他們支持。

牛煦庭提出臨時動議，認為桃園市位處國門之都，應提出具體方案支持香港，他說朱立倫主動呼籲國民黨支持「難民法」修法通過，首善之都的台北市長柯文哲也則在臉書最新貼文，針對港人來台投資、經商、移民、教育的相關配套計畫，桃園應該「具體支持香港」成為跨越藍綠白的共識。

桃園市第一選區立委參選人陳根德，對於身兼中華港澳之友會理事長的鄭文燦提出質問，並具體提出，「桃園航空城」本來就是充滿願景的計畫，預留了大量的土地，為的就是擘畫國際都市的未來，若有需要，桃園航空城能承載，也絕對有條件歡迎香港人、甚至香港的產業落腳台灣

鄭文燦表示，市府將跨局處成立「友善香港小組」，近期有許多企業來訪，主要是表達香港人移居台灣，桃園市府可以興建「小香港」社區，包括能夠在教育方面給予他們支持，他認為，桃園住宅價格僅台北的1／4，非常具有吸引力，而且距離機場近，港人要回香港也方便，拜會者也提到可以港台兩地兩邊跑。

鄭文燦認為，香港人才國際化，也對國際機場營運相當感到興趣，因為香港機場營運非常具有國際效率的，也在積極尋求有無可能香港的機場產業到桃園來發展。

根據了解，台灣有些建商希望等反送中風波過後，能到香港進行賣屋的宣傳，但風波仍在持續當中，比較不方便，鄭文燦說，港人較看重的是整體開發區，因習慣做較大面積開發，與台灣開發型態有點不太一樣，他個人也希望能強化教育文化互動，他們的下一代雖然很國際化，也希望不要忘了中文、不要忘了粵語，「我們新住民語言都教了，粵語當然也可以教，這個沒有問題。」

桃園航空城計畫明年4月將展開「產業專區優先區」招商業務，鄭文燦表示，友善香港小組成立暫無時間表，不過不是只有一個局處而已，也一定會包含桃園航空城公司在內。

(中時 )