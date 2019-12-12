(17:00更新周天成、戴資穎完整戰況)2019世界羽年BWF年終總決賽今天繼續熱戰，寶島一哥周天成和世界球后戴資穎先後上演精采逆轉勝，周天成先以12比21、21比12、21比15力克前世界球王安賽龍，戴資穎則是11比21、21比18、21比16扳倒泰國好手伊瑟儂，小天目前在男單小組賽斬獲2勝，小戴則是1勝1敗，兩人都是4強仍有希望。

周天成昨天後來居上擊敗印尼好手金廷，結束對戰2連敗，今天則是把對戰安賽龍的7連敗喊停，讓安賽龍吞下今年年終總決賽小組賽第2敗；小天生涯至今單挑安賽龍11次，戰績2勝9敗，上一次小天擊敗安賽龍是2014年10月法國羽球公開賽。

今年年終賽開打前，周天成表示自己不斷努力成長，努力在賽場上打出應有的態度，說明自己「內在比外在更強大」，目前年終賽兩場小組賽說明他心力素質的強大，逆轉賽贏得精采。

目前周天成在所屬的B組2戰全勝，不過還不確定4強資格到手，明天他要面對另一位前世界球王、大陸好手諶龍，金廷則要面對安賽龍，而諶龍現在和金廷都是1勝1敗，明天如果是金廷和諶龍獲勝，那麼小天、諶龍、金廷3人都會是2勝1敗，必須比較得失局才能決定由哪兩位晉級4強，假如周天成直接擊敗諶龍，小天就能確定生涯首度打進年終賽男單4強。

就在周天成擊敗安賽龍之後，戴資穎也打出一場扣人心弦的逆轉勝，決勝第3局她和伊瑟儂僵持多時，歷經7次比數打平，小戴在11比11平手後連搶4分奠定勝基，在握有5個賽末點優勢下，於第2個賽末點收下生涯對伊瑟儂的第13勝。

已經連續7屆年終賽參賽的戴資穎，曾在2014年和2016年奪冠，目前在小組賽1勝1敗，明天出戰目前2連敗的泰國選手布莎南，小戴必須全力求勝，4強才有一線生機，過去雙方交手12次，小戴取得9勝3敗，且兩人最近7次過招都是小戴獲勝。

(中時 )