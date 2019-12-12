警方獲報後到場拉起封鎖線。(蔡育輝競選總部提供／莊曜聰台南傳真)

國民黨台南後壁黨部下午驚傳遭人放置爆裂物，黨部的工作人員發現後馬上報警，後壁所員警立刻趕往，拉起封鎖線並通報白河分局偵查隊、台南市刑警大隊鑑識中心，先將疑似爆裂物蓋上防爆毯隔絕，現場戒護等待保五總隊防爆小組前來處理，正在雲林北港跑行程的台南市黨部主委謝龍介也趕回來關心，後壁區黨部主委莊永瑞說，監視器影片有錄到今天清晨一名男子曾到現場，已交給警方偵辦。

謝龍介自雲林北港趕回關心，表示靜待警方調查。（莊曜聰攝）

莊永瑞表示，後壁區黨部一早就有志工前來，眾人忙進忙出，並非發現有何異樣，他下午1時許才赫然看到這包不明物體。

據了解，疑似爆裂物外觀由塑膠袋包裝，內有兩瓶4公升裝的不明液體，還有類似引線及計時器的設備，因此黨部相關人員不敢大意，立即報警處理。

國民黨後壁區黨部疑似遭人放置爆裂物，警方處理中。（莊曜聰攝）

疑似爆裂物已經蓋上防爆毯。（莊曜聰攝）

黨部人員調閱監視器畫面，發現一名頭戴鴨舌帽的男子在清晨5時許曾經出現在現場，但不確定是否此人所為，已將相關影帶交警方偵辦。

警方目前已經疏散在場人士，並拉起封鎖線，蓋上防爆毯，等待保五總隊防爆小組前來，確認是否是爆裂物，台南市黨部主委謝龍介原先在跑韓國瑜行程，收到消息立刻從雲林北港趕回來，他表示將靜待警方調查。

(中時 )