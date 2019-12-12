就讀內埔農工的楊仕勳（前），成功取得2020瑞士洛桑冬季青年奧運會雙人雪橇參賽資格。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

2017年夏天，在屏東舉辦的一場雪橇雪車教練講習會，為國境之南開啟一段奇幻旅程，其中楊仕勛、楊柏威及林昱馨3位屏東囝仔，在國際總會舉辦的4場冬青奧資格積分賽中脫穎而出，獲得所屬項目參賽資格，將於2020年初前往瑞士洛桑，參加第3屆冬季青年奧運會。

參與培訓的高泰國中主任李木生指出，那場講習會結束後，為更有系統地推展雪地運動，在地方人士積極奔走下，屏東縣體育會於2018年正式成立雪橇和雪車2個委員會，同年舉辦多場青年國手選拔賽，其中楊仕勳在雙人無舵雪橇項目、楊柏威於空架雪車、林昱馨則在單人雪車中，獲選洛桑冬青奧培訓選手。

屏東沒有雪如何訓練，李木生說，只能土法煉鋼，就在原本車架安上直排輪的輪子，在坡道上練習平衡感及滑行，另外因雪地運動著重手眼協調、反應能力及核心力量，因此，楊仕勛及楊柏威也加入內埔農工拳擊隊，藉著訓練提升身體素質。

成功取得明年瑞士洛桑冬青奧資格的3人，其實訓練資源匱乏，且家境也不好，李木生希望藉由這次機會，不僅能與國外選手交流，也是弱勢孩子翻身的契機。

但他強調，2年來的培訓逐漸看到成果，原先目標是先取得參賽資格，如今希望能有獎牌數入帳，不過2020冬青奧只是起點、不是終點，期許3人在2年後的2022北京冬奧，能為我國摘下首面冬奧獎牌，讓屏東成為台灣雪橇、雪車運動故鄉，國手的搖籃。

(中時 )