天使搶下自由市場最大咖的野手阮棟（Anthony Rendon），7年2.45億是大聯盟連續第3天出現大約，不過這波補強還沒結束，天使最缺的投手群還沒有新動作，美媒就認為天使應會再簽先發投手，其中柳賢振也是人選之一。

大聯盟官網記者摩洛西(Jon Morosi)在推特上透露，儘管天使已經花大把鈔票補強野手，不過尋找先發強投的腳步並沒有停下，除了柳賢振以外，「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)、「大鬍子」凱寇(Dallas Keuchel)都是想簽約的目標，此外洛磯隊的右投葛雷(Jon Gray)則是交易選項。

今年賽季天使的先發投手自責分率5.64在美聯墊底，甚至輸給金鶯，「FIP值」在美聯也是倒數第2，種種數據顯示天使的投手是最弱的一環。雖然天使錯過了寇爾(Gerrit Cole)，不過自由市場上還有不少先發強投。

柳賢振今年賽季自責分率2.32是全大聯盟最低，國聯賽揚投票中排第2，不過他已經32歲，又有傷痛病史，各球隊可能不會給柳賢振長約，但天使仍有機會簽下他成為大谷翔平隊友，目標是繼2014年後再次闖進季後賽。

(中時 )