遠東航空傳出停航消息，震驚國內航空界，遠航在2008年爆發財務危機暫停營業，後由樺福集團董事長張綱維接手，並於2011年正式復航，然而在2年前就有媒體報導過張綱維挪走遠航31億元資金到個人的樺壹租賃等公司，並在今年5月傳出大量停飛消息，張綱維目前也是失去音訊，讓遠航副總黃育祺感嘆「孤臣無力可回天，對不起大家」。

根據《理財周刊》報導，張綱維靠著處理不良債權、貿易業、房地產業起家，更是張綱維事業起步的重要里程碑，在1995年至2000年間，張綱維的投資事業都能在短期內賺錢，但他不滿足於此，2000年，張綱維讓入主許久未推出新建案的「樺福建設」，與欣欣瓦斯合作，於永和頂溪站100坪左右土地推出首個捷運聯開案「捷韻名人」，沒想到此案讓他大賺10幾億元，從此旗下的福樺集團業績蒸蒸日上，也因為張綱維大膽投資不怕失敗的個性，讓他在業界有著「張大膽」之稱。

此外，當時有8家建商進入小坪頂開發，卻碰上金融風暴，他也拿出60億元資金整合高達23銀行的不良債權，這也從張綱維入主當年負債124億元的遠航，就可看出張綱維膽大做事風格。

然而，從樺福集團近年來積極布局觀光以及飯店業，在全台以及離島地區發展，加上遠航專營的離島航線，原本外界預期可以在張綱維整頓下，昔日的國內航線龍頭可以重振雄風。不過，據《鏡周刊》2年前曾報導，民航局曾在2016年至2017年間，3度派員到遠航了解財務狀況，發現遠航機齡老舊，並向合庫銀行融資22億元、自有9億元資金到張綱維個人的樺壹租賃等公司，首先揭露遠航財務危機。

然而，遠東航空今年5月第6架全新ATR客機交機，張綱維也受訪表示，接手遠航第3年開始獲利，但去年因陸客來台受限，兩岸航線業績衰退，加上新機引進支出，才會在2018年出現虧損，但今年首季已轉虧為盈，公司財務也沒有問題。但就在同時，周刊又爆出張綱維挪走遠航31億元資金到個人公司，才導致遠航每月現金餘額不足。

遠航先是在去年第四季因為大量取消航班，遭民航局開罰300萬元，今年3月、4月連續2個月航班取消比例過高，又遭民航局重罰200萬元。如今張綱維在遠航爆發停航消息後消失無蹤，甚至在一個禮拜前就不接電話，讓黃育祺也只能感嘆，「孤臣無力可回天，對不起大家」。

(中時電子報)