中美貿易戰下，中國年內轉向加大與緊密盟友俄羅斯的貿易往來。中國商務部12日宣布，年內中俄貿易持續擴大，全年規模能突破1,100億美元創新高。

中國商務部發言人高峰12日表示，今年以來，在兩國元首的戰略引領和推動下，中俄雙邊經貿規模穩步擴大，品質持續優化，邁上新的台階。全年中俄雙邊貿易額有望突破1,100億美元，再創歷史新高。

日前中俄東線天然氣管道北段也已經通氣，在中美摩擦之下，中俄兩國的關係再度緊密起來。

(工商 )