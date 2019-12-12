2019年中俄雙邊貿易破1100億美元創新高 15:502019/12/12 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美貿易戰下，中國年內轉向加大與緊密盟友俄羅斯的貿易往來。中國商務部12日宣布，年內中俄貿易持續擴大，全年規模能突破1,100億美元創新高。 中國商務部發言人高峰12日表示，今年以來，在兩國元首的戰略引領和推動下，中俄雙邊經貿規模穩步擴大，品質持續優化，邁上新的台階。全年中俄雙邊貿易額有望突破1,100億美元，再創歷史新高。 日前中俄東線天然氣管道北段也已經通氣，在中美摩擦之下，中俄兩國的關係再度緊密起來。 (工商 ) #中俄 #100 #美元 #中國 #雙邊 也許您會感興趣 推薦閱讀 世界最長 中俄天然氣管通氣 04:092019/12/08 全球財經 美國進逼 中俄靠能源合作突圍 04:092019/12/08 全球財經 他驚見「國軍大咖」買水煎包 網笑100分… 00:112019/12/09 生活 人行與澳門金管局 簽3百億人幣雙邊本幣互換協議 14:442019/12/09 財經 人瑞腎友阿嬤慶生 開心歡度100歲生日 18:072019/12/09 生活 文大推廣部成立泰國分部 深化雙邊學術交流 21:402019/12/09 生活 柏林大貓熊雙胞胎出生100天 取名「夢」字輩 17:222019/12/10 國際 復康巴士是行動不便朋友一雙腳 愛心湧入彰化縣目標100輛 12:202019/12/11 生活 萊爾富推「台外幣現鈔兌換機」 搶大稻埕觀光客服務 05:202019/12/12 消費 中原大學與國外頂尖名校攜手 培育國際工程人才 13:442019/12/12 生活 國際熱門新聞 彈劾大爆炸！川普3小時飆罵超60次 - 國際 有隱情？歐洲最終恐限制華為 但並非只因老美施壓 - 國際 陸正妹網紅專拍農村美食 粉絲人數逼近CNN - 國際 彈劾個屁！保川普 參院共和黨要大翻盤 - 國際 美中合拍哪吒新動畫 網看預告片崩潰：童年毀了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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