橫跨多重電子應用領域的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）宣布完成對瑞典碳化矽（SiC）晶圓製造商Norstel AB（Norstel）的完整收購。在2019年2月宣布首次交易後，意法半導體行使期權，完成收購剩餘的45％股份。Norstel併購案總金額達1.375億美元，由現金支付。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，在全球碳化矽產能受限的大環境下，併購Norstel將有助於強化ST內部的SiC生態系統，同時提升我們的生產彈性，讓公司能夠更完善地控制晶片良率和改善品質，並支援碳化矽長期的產品規劃和業務發展。實施此次併購與第三方簽署晶圓供應協議，目的是為確保晶圓的供給量，以滿足我們在車用和工業領域之客戶在未來幾年對於MOSFET和二極體成長的需求。

Norstel將被整合到意法半導體的全球研發和製造業務中，並持續研發150mm（6吋）碳化矽裸片和外延片生?業務，以及研發200mm（8吋）晶圓和更廣泛的寬能隙材料。

(工商 )