南韓媒體今天報導，南韓空軍製作並且不尋常地公開一則宣傳片，內容是最新型匿蹤戰鬥機F-35A對北韓「火星14」型洲際彈道飛彈（ICBM）進行模擬攻擊的宣傳影視。

南韓「朝鮮日報」今天在外交安保版報導，南韓近日自美國陸續引進F-35A戰鬥機，但青瓦台和軍方領導層為避免刺激北韓並沒有宣傳，而是一直採取「低調（Low-key）」應對。在這種情況下，公開F-35A打擊北韓ICBM的影片被認為是罕見措施。

報導指出，南韓空軍9日發布「我們是大韓民國空軍」宣傳影視，公開了F-35A、全球鷹、空中加油機等南韓軍方最近引進的大量新武器。

南韓空軍在宣傳影片中強調：「瞄準敵人中心的遠點打擊能力保障了在任何情況下都能爭取光榮的勝利。」並公布F-35A對火星14型進行模擬攻擊的畫面。

此影片內容是南韓軍方利用全球鷹等偵察資產捕捉到北韓的移動式發射台後，派出具有匿蹤功能的F-35A秘密潛入北韓，精準打擊火星14型飛彈。展示了在北韓發動挑釁之前，對發射點進行先發制人打擊的「殺傷鏈（Kill Chain）」概念。F-35A是構建此一殺傷鏈的核心資產。

報導指出，南韓空軍此次發布的宣傳影視被認為是在北韓強烈反對南韓引進F-35A的情況下採取的意料之外的舉措。

南韓空軍表示，每兩年發布一次新的宣傳影視，這一次圍繞著新引進的武器製作，透過影視介紹空軍理應執行的任務。

南韓軍方將於17日舉行F-35A戰力化活動，但南韓國防部長鄭景斗將缺席活動。與F-35A有關的活動，南韓一直是低調進行，因此遭輿論譴責是「看北韓的臉色」。

(中央社)