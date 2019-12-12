當演員除了要有360度無死角，還要不怕嘗試各種角色和面貌，有扮醜搞笑的準備，因《我只喜歡你》迅速竄紅的「醜帥」張雨劍，在劇中也出現被女朋友惡整的造型，出道10幾年的女神劉詩詩、趙麗穎也在《如果可以這樣愛》、《你和我的傾城時光》犧牲出演，這些造型反而讓他們圈更多粉，讓大家知道原來男神和女神也是很接地氣的。

《如果可以這樣愛》拉不下臉拜託老公，只好用另一張臉

在《如果可以這樣愛》裡，白考兒（劉詩詩 飾）化了一個「紙紮人」的妝容去跟佟大為道歉，佟大為開門之後先是驚喜，隨後驚嚇說：「這是化得什麼妝呀？跟鬼似的」，紙紮人的造型也只有劉詩詩的氣質才駕馭得了。

金瀚幫趙麗穎在《你和我的傾城時光》裡化妝求婚。（圖／龍華電視提供）

《你和我的傾城時光》另類求婚，永遠記住這一天

這不是趙麗穎第一次在劇中扮醜，但是扮醜的劇情居然是霸道總裁厲致誠（金瀚 飾）為了向林淺（趙麗穎 飾）求婚所設計的橋段，讓女方體驗被男朋友化妝，但因為厲致誠是第一次幫女生化妝，又因為鋼鐵直男的個性，將林淺化得慘不忍睹。厲總甜言蜜語說：「我愛妳每時每刻的樣子」、「在我心中妳什麼時候都是最美的」，幸好趙麗穎高顏值，所以被化成全臉紅通通，還是讓觀眾直呼可愛。

《我只喜歡你》醜帥張雨劍綁沖天炮。（圖／龍華電視提供）

《我只喜歡你》求前男友接受訪問，只好喝酒買醉壯膽

張雨劍在甜寵劇《我只喜歡你》飾演「面癱學霸」言默，和吳倩飾演的趙喬一不但是高中同桌，還是彼此的初戀，兩人曾經約好要一起出國留學，不料趙喬一家裡出了狀況無法同行，因此幾年沒有聯絡，再次見面是在電視台工作的趙喬一訪問回國的言默，言默無法接受當時趙喬一的臨陣脫逃，所以不接受採訪，為了讓言默接受採訪，趙喬一將自己灌醉深夜爬窗，在言默家發酒瘋，把言默嚇得從床上驚起，還幫言默綁了一個可愛的「沖天炮頭」，這一段情節讓觀眾看了噗哧一笑。《我只喜歡你》將於12月13日起，平日下午四點在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時電子報)