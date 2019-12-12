前移民署長謝立功（左起）、立委參選人宋瑋莉、議員張淵翔開記者會要求蔡適應為護航卡神事件道歉。（許家寧翻攝）

「卡神」楊蕙如利用網路帶風向，造成外交官蘇啟誠以死明志，國民黨立委參選人宋瑋莉今舉辦記者會，批綠委蔡適應第一時間與卡神「同調」護航駐日代表謝長廷，呼籲市民唾棄網軍、東廠，也要求蔡適應公開道歉，不要教壞囝仔大小。

宋瑋莉與市議員張淵翔、前移民署長謝立功12日舉辦消滅網軍東廠記者會，蔡適應在事發後，落井下石把責任推給大阪處辦事處，造成排山倒海的輿論壓力，和處長之死脫不了關係，現在看來綠營自己發動網軍護航，卻造成認真負責蘇處長輕生。

蔡英文總統上台後，一直四處宣傳匪諜無所不在，民進黨立委和蔡適應先把公投法實質沒收，說是因為中共操縱宗教，之前通過修正《國安法》，則是因為中共五毛網軍橫行，接下來《反滲透法》31日即將要三讀，就是中共代理人危害主權。

台北地檢署經過一年努力，終於抓到了網軍頭目楊蕙如，司法認證「卡神」指揮網軍以idcc的帳號在PTT造謠中傷大阪處，造成害死蘇啟誠的元凶，若以蔡政府的治國理念，楊是不是大陸派來的匪諜？如果不用國安法辦她內亂外患，那民進黨如何自圓其說。

宋瑋莉說，涉世未深的年輕人，容易受到新聞媒體的影響，因此上網留言謾罵，可惡的是背後有心帶風向的政客，為了鞏固延續政治生命、養網軍帳號來誤導民眾視聽，造成事件主角蘇啟程自縊的憾事，她也呼籲台灣人民，睜開你的雙眼！

另外，民進黨正國會大老、前行政院長游錫堃，清晨則陪同子弟兵蔡適應在基隆崁仔頂魚市掃街，並贈送一對日本帶回來的達摩，鼓勵他永遠打不倒；對於宋陣營的指控，蔡適應競總回應，任何人都不應該藉由蘇處長的不幸事件做政治操作。

(中時 )