大湖草莓開園！全台草莓種植面積約600公頃，其中約450公頃位在苗栗縣大湖鄉，11月初草莓1期花陸續產果，吸引遊客湧入嘗鮮，大湖地區農會12日正式宣布草莓季開跑，衝刺草莓買氣，即日起至15日止，遊客只要到酒莊、農特門市、美食專區，及配合懸掛活動標誌、旗幟的草莓園、餐飲、民宿商家，享全面88折優惠。
草莓季到，大湖鄉瀰漫濃郁的草莓香，農會總幹事徐欽志指出，大湖草莓每年產值達12億元，11月初已有草莓產出，1期花也快結束，目前花序來看，逢農曆年時2期花將盛產，草妹產期深受氣候影響，若天公作美，今年會照往年產至母親節，未來透過草莓馬拉松、採果等系列活動促銷，產值可望衝破15億大關。
徐欽志表示，草莓價格由市場決定，去年同一時間，草莓價格1斤約450元，今年比較便宜，1斤約落在350元上下，農會舉辦活動期間1斤約300元左右，農曆年價格會上修，但希望仍維持在350元，當然草莓產量多，價格自然便宜，農會希望提供遊客更親民的價格，創造農民的最大收益。
大湖地區農會表示，草莓品種去年為豐香、香水各半，但因氣候異常豐香品種病蟲害管理不易，今年栽種品種改為香水7成、豐香2成、美姬1成，去年苗栗農改場研發的新品種「戀香」，產期稍晚1個月，目前還在試驗階段，預計明年1月辦理上市記者會，且期盼明年能夠提高它的總量。
(中時 )
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