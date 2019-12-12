新北市行動支付繳納路邊停車費「月月抽萬元」活動將到12月31日截止，新北市交通局表示，還未參加的車主趕快把握機會，拿起手機下載與交通局合作的9家行動支付App繳費，就有抽到頭獎1萬元禮券，繳費次數越多，抽獎次數越多。

「新北交通族」臉書今天上午直播公開抽出11月50名幸運得獎車主，獨得頭獎1萬元禮劵的車主於11月14日上午7時36分將車子停放在板橋區五權街路邊停車格，11月22日以行動支付繳費50元停車費，就幸運抽到1萬元。

交通局停車營運科長許芫綺表示，活動推出至今，行動支付繳納路邊停車費已累積達120餘萬使用量，感謝廣大車主對使用行動支付繳費支持，提醒9月及10月得獎車主，領獎期限分別為明年1月13日及2月13日，請把握最後領獎期限。

此外，車主如接獲App業者推播得獎訊息或簡訊通知時，可至交通局官網確認是否中獎，或電洽交通局三重辦公室 (02)29702960轉8707賴小姐，確認得獎訊息及領獎方式。

(中時 )