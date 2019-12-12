國民黨總統候選人韓國瑜日前呼籲支持者，接到民調回答支持蔡英文，提前將民調蓋牌，副總統候選人張善正今接受電台專訪表示，民調蓋牌前內部民調與蔡英文差距在5％內，如今賭盤也呈PK盤。民進黨立法院黨團下午召開記者會，痛批張善政宣揚賭盤維持士氣救選情，違反總統副總統選罷法，意圖使人不當選，同時還有鼓吹賭盤的嫌疑，是嚴重的道德瑕疵，呼籲張善政盡快報案。

民進黨立院黨團幹事長管碧玲表示，張善政是前行政院長，明知賭盤違法，利用犯罪行為救選情，沒有道德瑕疵嗎？呼籲張善政趕快報警，沒報案就是包庇犯罪，不然就是傳播假訊息，張善政應該為利用賭盤救選情荒腔走板行為跟社會道歉。

黨團書記長李俊俋指出，法務部每次選舉都會發布涉及違反選罷法行為例舉，其中第17條就是聚眾賭博，張善政鼓吹賭盤，有無違反總統副總統選罷法，意圖使人不當選，張做為副總統候選人，如果知道賭盤，應該打電話檢舉，而不是鼓吹賭盤。

李俊俋說，韓國瑜一天到晚講民調是假的，結果張善正說民調假的、賭盤真的，唯一目的就是企圖藉由賭盤影響大家投票傾向，可以這樣做嗎？此舉非常清楚已違反選罷法，呼籲張善政盡快撥打檢舉電話02-27661919，不要在耍寶了。

(中時 )