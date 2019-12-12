陸片《哪吒之魔童降世》在陸電影市場創下佳績，甚至進軍奧斯卡金像獎最佳國際獎，央視動畫正好在哪吒熱潮持續中，宣布與美國孩之寶（Hasbro）攜手打造的大型動畫系列片《哪吒與變形金剛》將於2020年製作並開播，不過許多網友一看預告片，認為哪吒與變形金剛的這樣的文化組合實在有點尷尬，更有人直言「童年毀了」。

央視動畫正好在哪吒熱潮持續中，宣布與美國孩之寶（Hasbro）攜手打造的大型動畫系列片《哪吒與變形金剛》將於2020年製作並開播。

據陸媒《新浪新聞》報導，央視動畫有限公司11日在微博宣布《哪吒與變形金剛》的預告片，片中哪吒與邪惡勢力的戰爭從沙灘戈壁一路打到天庭，戰鬥夥伴也加上了變形金剛，但最引人注目的是，哪吒除了能使風火輪、混天綾和火尖槍等大眾早已熟悉的武器之外，這回連自己都可以變身成「變形金剛」，招牌的丸子頭也融入機械設計，一同與變形金剛戰鬥。

不過許多陸網友對於傳統文化與西方流行文化以這種方式融合有些難以接受，質疑「中國神話有必要變成機器人嗎」、「我還以為是哪吒大戰變形金剛，這想想就刺激；沒想到居然是哪吒變成變形金剛？」；更有「不倫不類」、「童年毀了」等吐槽聲音，許多陸網民也藉此發揮寫段子的創意，如「殷夫人生了！是台紅藍色的大卡車」、「李靖表示：家門不幸啊！」。

但也有網友樂觀表示「古代神話對上科幻形象」的組合很有趣，畢竟大膽嘗試總好過固步自封。另外據陸財經媒體《界面新聞》指出，受到其他廠商競爭加劇以及貿易戰影響，美玩具商孩之寶在陸市場有些乏力，這此與大陸合作推出哪吒動畫，除了看好哪吒相關影視前景外，也想藉由周邊商品打開玩具市場。

(中時電子報)