總太集團旗下永豐泰地產於單元二推出的別墅首案「八大苑」，成為許多家族的置產首選。（盧金足攝）

台中市單元二、單元三緊臨七期新市政中心，強調低密度、低建蔽、低容積，有「七期後花園」之稱，近來台商、外資大量返台，豪墅產品的買氣大增，包括總太、陸禾、順天、碧根、朝坤等建商紛紛看準頂尖族群對於生活品質的要求，高價別墅案上市熱銷，有天有地，隱密性高的透天豪墅，獲很多客青睞。

台中市單元二、三房市發展快速升溫，成為建商獵地和推案的重點，地價從最初的2字頭一路攀升，緊鄰七期的北單元二地價已突破7字頭大關，時程容積獎勵的最後期限去年底截止，加上地價、人力、原物料齊漲，建築成本逐年提高。

不動產業者表示，單元二、三擁完整交通路網，能快速通往國道1號、74號快速道路，區域內公園、綠地資源豐富，綠覆率高，吸引很多傳產業者及台商等企業主選擇單元二、三的居環境。

總太集團旗下永豐泰地產於單元二推出的別墅首案「八大苑」，打造戶戶臨路，坐北朝南、獨門獨院的崗石花園別墅，規畫超大地坪優勢，成為許多家族的置產首選；碧根建設推出社區型豪墅「碧根屢願」，相當吸睛。

單元三部分，順天建設預計於明年第一季進場的永春東七路新案，除了住宅大樓，還規畫社區型美式別墅。其中別墅產品總價約在6,500萬~1.8億元。朝坤別墅系列也在單元三推出第二期「朝坤豐簷2」，17戶透天，其中7戶為店面，「朝坤豐簷」系列建案贏得買好口碑，品牌力帶動買氣。

(中時 )