螞蟻跟蝴蝶如何成為好朋友？早期發現小灰蝶幼蟲因具有蜜腺等「喜蟻器官」、可吸引螞蟻來照顧，但沒有「喜蟻器官」的小灰蝶蛹為何也能吸引螞蟻？中興大學與台師大、國外學者組成國際團隊研究，發現兩者透過「振動訊號」打出摩斯密碼並溝通，此成果獲國際期刊《Scientific Reports》刊登。

研究團隊以台灣常見的虎灰蝶及其共生螞蟻「懸巢舉尾蟻」作為研究對象，發現虎灰蝶的幼蟲、蛹都可以發出人類聽不到的振動訊號，而在訊號出現後，螞蟻就會聚集、對蝴蝶做出照護的行為，最特別的是，虎灰蝶幼蟲還能發出3種不同訊號。

另一方面，舉尾蟻會透過摩擦腹部及腰節的發音器發出訊號、藉以吸引其他螞蟻聚集，研究團隊分析發現，小灰蝶與螞蟻發出的訊號頻率、振動長度都有極高相似性，由此可證實，這些振動訊號在蝴蝶與螞蟻的溝通中扮演著重要角色，也搭起牠們的共生關係。

研究團隊由中興大學昆蟲學系教授楊曼妙、博士廖一璋及台灣師範大學生命科學專業學院教授徐堉峰、博士林岳賢，以及日本京都大學生存圈研究所副教授楊景程、比利時魯汶大學教授Johan Billen共同組成。

廖一璋表示，因昆蟲的振動訊號無法被人類聽見，以往少被重視，實驗時必須利用特定儀器錄音，但成果讓台灣在生物振動學的領域提高國際能見度。林岳賢則說，實驗初期常在野外蒐集材料、在實驗室挑燈夜戰，還曾多次被舉尾蟻咬得體無完膚，但努力終於有了成果。

團隊強調，此研究從昆蟲的行為學、聲學與形態學切入，了解螞蟻、蝴蝶的溝通密碼，也開啟後續相關研究議題。

(中時 )