餐飲業者新天地（8940）今日應邀召開法說會，雖然婚宴市場步入盤整期，但公司以審慎策略維持穩健營運，第四季及明年首季旺季接單狀況穩定。同時，雖然減少2處據點，但12月起新增彰化「唯愛庭園」據點經營，可望為未來營運增添成長動能。

新天地集團擁有新天地、雅悅會館2個婚宴品牌，目前在台灣各有4處、3處據點，上海開設雅悅新天地，2017年與薇閣精品旅館異業結盟，開設「萊特薇庭」婚宴會館，台中新天地另有樂食Buffet、粵菜「瀚熙軒」2個餐飲品牌。

由於台北京華城熄燈改建，新天地開業13年的雅悅會館松山館於6月底歇業。而結盟桃園大吾疆建設、今年1月正式營運的桃園「皇家薇庭」婚宴會館，新天地則因雙方經營管理考量，出脫合資公司持股退出，該據點已改由雲品正式接手經營管理。

不過，新天地宣布新添彰化複合式莊園「唯愛庭園」據點，為占地達4公頃的歐式莊園。發言人黃彥中表示，「唯愛庭園」原由地主以「遇見幸福」為名自行經營，為結合婚禮、宴會、餐飲、休閒育樂的復合式歐式莊園，此次花費半年多時間洽談合作。

黃彥中表示，公司斥資千萬元改良設備及規畫，12月起正式接手經營、更名為「唯愛庭園」。該據點除可承接傳統宴會及戶外婚宴外，還能舉辦莊園式婚禮，滿足新人更多元需求。目前以宴會及婚宴業務為主，未來營運步上軌道後，亦可能開闢親子餐廳、親子活動區等。

受認列雅悅松山館閉店費用、唯愛庭園前期投資費用影響，新天地2019年第三季淡季營運疲弱，歸屬母公司稅後虧損1.07億元、每股虧損1.59元，創單季新低。累計前三季歸屬母公司稅後虧損0.79億元、每股虧損1.18元，較去年虧損0.76億元、每股虧損1.13元略增。

隨著婚宴市場競爭加劇，目前市場進入盤整期。黃彥中表示，公司以審慎策略維持穩健營運，目前第四季及明年首季旺季接單狀況穩定，未受太大影響。同時，公司向來利用第三季淡季進行各據點分區改裝升級，有助於提升戰力、鞏固宴會接單狀況提升。

(時報資訊)