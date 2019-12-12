亞諾法生技(4133)下午舉行法說會，總經理黃韋伯說，這兩年細胞療法成為熱門的概念題材，實體腫瘤治療十分的困難，如何可以讓有用的細胞進入腫瘤進行攻擊，從而治癒這個是很重要的。亞諾法的解決方案為誘導性腫瘤浸潤型淋巴細胞治療技術(iTIL)-誘導性細胞治療，希望透過另一種思惟和方法來治療實體腫瘤，不過，黃韋伯也坦言，生物性的不會有爆發性的突破，希望漸漸可以看到成果的顯現。

黃韋伯說，一個實體腫瘤內不是只有一種癌細胞，是由很多種不同的癌細胞來組成，所以現行的治療方法只能進行一部分治療，消除部分的癌細胞，再加上細胞培養困難度高之外，就算是細胞培養後如何可以進入實體腫瘤，進行攻擊又是另一件難事，這也是實體腫瘤治療起來難度很高的原因之一。

亞諾法稍早之前已整合美國安德森癌症研究中心(MD Anderson Cancer Center)CARlike-IL12技術，為基因修飾T細胞治療建立了完整的IL-12專利組合策略。CARlike-IL12平台是亞諾法目前針對實體腫瘤自體基因修飾T細胞治療的先導候選標的-attIL-12的嵌合抗原受體衍生產品。兩者之間的合作模式到底為何，黃韋伯說，這涉及機密無法公開，不過，對公司來說是有利的，也省了很多金錢。

黃韋伯指出，CARlike-IL12是結合CAR細胞訊號傳遞中的CD3和4-1BB與attIL-12包含的泛用型標靶胜(月太)，及嵌入細胞膜上的IL-12細胞激素。CARlike-IL12為第二代IL-12 T細胞免疫療法，特別針對難以治癒的實體腫瘤提供另一種強而有力的武器。亞諾法所採用的attIL-12和CARlike-IL-12可以最有效且無毒性反應的方式，將IL-12細胞激素準確輸送到腫瘤部位。

CARlike-IL12能有效地阻止競爭對手進入同樣運用IL-12細胞激素的細胞治療領域。IL-12是一種極為有效的多功能細胞激素，可增加T細胞活化並逆轉腫瘤免疫抑制環境。至今，尚無其他細胞激素可以替代IL-12的免疫增強效能，而過去使用IL-12重組蛋白和分泌性IL-12細胞激素的方式，則因會增加患者毒性反應，以致無法有效治療。

(時報資訊)