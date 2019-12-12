證交所表示，109年召開股東常會日期事前登記作業，將於明（109）年1月3日上午9點起開放登記。但同時也提醒上市公司，股東會事前登記之「設定憑證IC卡作業」，須自下周一（12月16日）起於時限內完成相關設定。

為鼓勵公司股東使用電子投票，109年之「召開股東常會日期事前登記作業」，於最近一年股東會（含臨時會），曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50％以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受股東會每日召開限額100家之限制。

證交所提醒各公司，務必於12月16日至12月30日下午5點前完成「設定憑證IC卡作業」，才能進行股東會日期登記。各公司於109年1月3日上午9點起，均需經由公開資訊觀測站認證申報系統，使用已驗證之IC卡登記股東會日期。

如憑證將於股東會正式開始登記（1月3日）前到期，請於執行股東會「單一憑證IC卡設定」作業前先行向臺灣網路認證公司申請展期，再設定「股東會登記單一憑證IC卡」。

每日股東會限額100家之排定，以證交所伺服器主機接收之時間先後順序為準，證交所呼籲各公司應於109年3月15日前完成登記作業。已完成登記股東會日期之公司，股東會日期如有變動，仍可於公告股東常會日期前上線調整。

證交所再次提醒，若公司未至公開資訊觀測站申報系統登記股東會日期，或登記日期與重大訊息及召開股東會公告之開會日期不一致，將無法完成股東會公告程序。

(工商 )