周宜霈（大牙）12日錄中天節目《麻辣天后傳》，她透露黑澀會美眉明年有成員即將結婚，但對象是誰，她不便多講，僅透露男女雙方都在演藝圈。談到小7歲、交往2年的羽球教練男友，她笑稱兩人越來越老夫老妻，打定人生目標不婚不生的她已跟對方協調好，以後不會結婚，她想法相當佛系，「交往前我就說明白了，如果他家人無法接受，也只能看緣分。」

周宜霈與小7歲教練男友開心戀愛。（中天提供）

大牙表示：「我從23歲開始，因為經期混亂，有時候一月來三次，有時候好幾個月不來，所以開始吃避孕藥調養，已經10幾年了。」她坦言醫生說自己的器官已停止工作，要靠藥物刺激才運作，所以不敢輕易停藥，剛好符合她不生的未來規畫，男友也不用特別做防護措施，被問到上次何時發生親密關係，她大方回應，「上周，我們頻率不一定。」

談到與教練男友的相處，大牙大讚初交往時，男友好身材她時時都想撲倒，「但最近有點變胖，他超變態，晚上都在看吃播，然後露出想吃東西的表情，我就會叫他趕緊睡覺。」近年大牙很少出席婚禮，「連朋友炸我，我都說不會出席，可能一部分也是怕自己看了會想結婚。」

(中時 )