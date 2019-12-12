遠航停飛 陳其邁：確保旅客權益、運能、勞權 16:202019/12/12 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠航停飛 政院指示應變(陳其邁臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空13日停止飛航營運，消費者傻眼措手不及。行政院副院長陳其邁下午表示，針對遠東航空財物民航局及交通部都有掌握，政院也希望勞動部及交通部確保旅客的權益、航空運量及勞工權益。 遠航無預警停止營運，政院已火速指示相關部會做好三大問題處理，陳其邁說，最重要的是不能影響旅客權益。 他說，政院已要求交通部、勞動部及消保會做協調，一定會做好最好的準備來因應遠航的問題。陳其邁並重申，旅客權益、航空運能及勞工權益是重要的，政院指示相關部會啟動應變機制。 (中時 ) #權益 #航空 #陳其邁 #政院 #旅客 #遠東航空 #行政院 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本朝野拚觀光 04:092019/12/08 專題周報 賴批吳敦義文過飾非 陳其邁：陳宜民錯誤示範 13:072019/12/09 政治 陳其邁：中國未放棄武力犯台 務必落實動員整備 20:172019/12/09 政治 楊蕙如案 藍營籌劃新攻勢「路過行政院」陳情 23:242019/12/09 政治 滅網軍 藍委號召千人路過行政院 15:382019/12/10 政治 國民黨團籲查卡神案 限政院3天答覆 20:152019/12/10 政治 老榮民獲好人好事表揚 陳其邁：台灣最富有的資產是人 18:272019/12/11 政治 圖》永達技術學院教職員12日赴行政院陳情 11:482019/12/12 生活 圖》苗栗縣造橋鄉龍昇村民12日赴行政院抗議 11:482019/12/12 生活 勞動部：尚未收到遠東航空通報大量解僱 12:572019/12/12 生活 政治熱門新聞 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 周錫瑋「驚天一吼」 韓粉：綠潰散了！ - 政治 超嗆！謝長廷竟用這3字飆罵張善政 - 政治 毛毛der！彭文正驚爆：選前蔡論文門將有大動作 - 政治 韓總安了！媒體人：這大咖出馬 可多拉200萬票 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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