遠東航空13日停止飛航營運，消費者傻眼措手不及。行政院副院長陳其邁下午表示，針對遠東航空財物民航局及交通部都有掌握，政院也希望勞動部及交通部確保旅客的權益、航空運量及勞工權益。

遠航無預警停止營運，政院已火速指示相關部會做好三大問題處理，陳其邁說，最重要的是不能影響旅客權益。

他說，政院已要求交通部、勞動部及消保會做協調，一定會做好最好的準備來因應遠航的問題。陳其邁並重申，旅客權益、航空運能及勞工權益是重要的，政院指示相關部會啟動應變機制。

(中時 )