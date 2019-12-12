遠東航空因長期營運虧損、財務持續惡化，加上資金措困難，今公告明（13日）起停飛，航空界人士透露，遠航昨發生跳票事件，但其實早在3年前，董事長張綱維就被爆出私挪31億到個人的樺壹租賃公司，可見遠航財務黑洞有一大部分跟董座脫不了關係。

鏡週刊先前報導，遠航幾年前向合庫貸款22億元，加上自有資金約9億元，共計31億元，竟以防債權人追債為由，在2016年7月私挪至張綱維個人的樺壹租賃公司，導致遠航每個月現金餘額不足，嚴重還可能會跳票，隨時有全面停飛的風險。

儘管本月5日遠東航空還照常發薪水，但從之前財務黑洞來看，13日停止營運早有跡可循，遠航下午一點半左右正式發給員工通知，宣布13日將結束一切飛航營運，公告視同資遣，民航局已通知媒體稍晚將召開記者會說明。

「董座張綱維找不到人，」旅行公會全聯會理事長蕭博仁也證實此事，還說打電話給遠航副總黃育祺，黃則回訊息表示「對不起大家」。

(中時電子報)