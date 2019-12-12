港男子操控空拍機誤闖解放軍營區遭逮補 16:222019/12/12 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中環駐港解放軍軍營（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港11日發生有攝影師操控空拍機闖入位於中環解放軍駐香港部隊的軍營，該名39歲的攝影師也因此遭到逮補。 據了解，事發於11日晚間8時左右，這名羅姓男子操控空拍機在中環海濱拍攝夜景，其間空拍機失去控制，跌入解放軍駐港部隊軍營內。該名男子當下並隨即通知軍方，解放軍也就該事件通知警方。晚上9時警方趕到現場，以疏忽引致無人機對他人或財產構成危險罪拘捕涉事男子。據初步調查，空拍機失控前一直在攝影，拍攝到的影像為城市夜景。 (中時 ) #解放軍 #男子 #警方 #部隊 #中環 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者：台海南海周邊 美不如陸 04:092019/12/08 焦點新聞 陸可可西里湖艦遠洋護航兼備戰 04:092019/12/08 焦點新聞 示威者中環堵路擺遮陣 高院入口起火 19:122019/12/08 兩岸 用以摧毀台戰略目標 陸PCL191揭密 08:452019/12/09 軍事 洪耀福組地面部隊 蜂窩式作戰 04:102019/12/10 政治要聞 兩岸潛艦 迄今拒絕女兵報到 04:092019/12/11 焦點新聞 抗陸！美獲邀助台規劃戰術 12:182019/12/11 軍事 軍備競賽再升級 美國會達成協議將建太空部隊 20:332019/12/11 國際 解放軍陸軍晉銜 6人升中將 04:092019/12/12 兩岸新聞 培養新艦載機菁英 陸力建航母部隊 12:322019/12/12 軍事 兩岸熱門新聞 華春瑩霸氣回應外媒：中國不能還嘴的時代一去不復返了 - 兩岸 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 - 兩岸 香港航空傳裁員 國泰航空：願接收部分機師 - 時政 美眾議員向北京嗆聲：歡迎把我列入黑名單 - 兩岸 陸山寨告贏日正品 無印良品敗訴賠償 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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