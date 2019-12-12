香港11日發生有攝影師操控空拍機闖入位於中環解放軍駐香港部隊的軍營，該名39歲的攝影師也因此遭到逮補。

據了解，事發於11日晚間8時左右，這名羅姓男子操控空拍機在中環海濱拍攝夜景，其間空拍機失去控制，跌入解放軍駐港部隊軍營內。該名男子當下並隨即通知軍方，解放軍也就該事件通知警方。晚上9時警方趕到現場，以疏忽引致無人機對他人或財產構成危險罪拘捕涉事男子。據初步調查，空拍機失控前一直在攝影，拍攝到的影像為城市夜景。

(中時 )