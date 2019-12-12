名模林志玲與日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA，上月在台南舉辦婚禮，婚宴上集結蔡康永與小S、陳怡蓉夫妻等賓客，而蔡康永、小S近日接受《新浪娛樂》專訪時，小S一談到林志玲，更直接驚吐：「志玲已經退出演藝圈了」，身邊的蔡康永則是直呼：「沒有啦」。
蔡康永與小S接受《新浪娛樂》專訪，提到林志玲與AKIRA婚禮，小S對著鏡頭直說：「志玲已經退出演藝圈了」，此話一出驚呆身旁的蔡康永，他急忙說：「沒有啦，誰講的」，小S接著收起玩笑，認真說：「我希望她好好調養身體，好好享受跟老公的兩人世界，趕快生一個Baby」。
蔡康永也大爆小S去參加林志玲婚禮「是為了看新郎」，小S則笑說：「我就是想要看他本人，眉毛到底多整齊」，當兩人聊到林志玲婚禮後的派對，小S還原她當時鼓吹林志玲脫AKIRA上衣，林志玲脫到一半還害羞地倚靠在老公身上。
事後也傳出小S與AKIRA擁抱，對此，小S則還原當時狀況，表示她作勢要脫AKIRA衣服時，AKIRA下秒則伸手旋轉小S的手「其實是要鎖我的喉」，因此小S被問到與AKIRA擁抱一事，她則說：「我真的不記得有跟他擁抱，隱約有被鎖喉」，此話一出逗樂蔡康永。
(中時電子報)
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