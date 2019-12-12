環團今(12)日訴求高雄興達電廠立即除役，勿拖到2023年，質疑時任市長的陳菊和立委陳其邁現在入主內閣，位於決策的頂點，但還記得除役興達電廠的宣示嗎？

「台灣健康空氣行動聯盟 」（以下簡稱台健空盟）理事長葉光芃表示，台灣不應該再蓋任何新的燃煤電廠，否則將形同執政者以刺刀傷害母體中脆弱的胎兒，指出全民應共同立即終結服役近40年的最老舊興達電廠，若是持續燃煤，不矢為國家在「合法殺人 」。

台健空盟執行長楊澤民表示，能源局歷年煤炭供給消費者的數據顯示，發電及汽電部門消費總量佔比最高，指出台灣人均燃煤發電量自1950年到2018間增加了78倍，今年9月截止台電總發電量約22175千公噸，較去年年同期增加了2.06％，而去年2018年全國汽電生煤用量約1.5萬千噸，其中高雄市用量約2621千公噸，占比17％。

南部反空污大聯盟發言人李建誠怒批時任高雄市長陳菊和立委陳其邁，兩人都認為興達電廠對高雄造成嚴重污染，2017年時，高雄市環保局要求興達火力發電廠，於2018年3月前要減少2成的燃煤用量，但經濟部規劃於2023年才將興達1、2號燃煤機組除役，時任高雄市長的陳菊表示太久了，人民等不了。

為呼應陳菊市長的要求，時任立委的陳其邁表示興達電廠1至4號燃煤機組，必須提前除役解救高雄空污，落實減煤，空污才能有效減量。

如今位居總統府秘書長和行政院次長，乃總統最高幕僚長及全國最高行政機關副首長，但不見中央提出任何興達電廠提前除役的方案，既然位居決策的頂點，難道真的換了位置就換了腦袋，忘記當時除役興達電廠的宣示了？

(中時 )